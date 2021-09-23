Brezilya Merkez Bankası, faizi 100 baz puan artırdı

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan artırdı ve artan enflasyonla mücadele etmek için üst üste üçüncü faiz artırımını Ekim'de yapabileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın Copom adıyla bilinen para politikası kurulu oy birliğiyle gösterge faiz oranını ekonomistlerin genel beklentilerine paralel olarak %6.25'e yükseltti.

12 aylık enflasyonu çift haneli rakamlara yaklaşmakta olan Brezilya, tüketici fiyat artışıyla mücadele etmek için yıl başında %2 ile tarihi dip seviyede bulunan gösterge faiz oranını artırdı.

Copom, para politikasında sıkılaştırmayı sürdürmek için gelecek ay 1 puanlık başka bir faiz artırımına daha gideceğini açıkladı.