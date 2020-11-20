Brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.
Buna göre, borç stokunun 806,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 127,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.