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Brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

Buna göre, borç stokunun 806,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 127,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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