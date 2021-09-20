Brüt borç stoku 2 trilyon 41,7 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 890,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 151,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Öte yandan hazine alacaklarına ilişkin veriler de yayınlandı.

Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 17,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,9 milyar lira tahsil edildi.