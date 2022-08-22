Brüt borç stoku 3,62 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 3 trilyon 620,7 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 170,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 450,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları ise temmuz sonu itibarıyla 21,3 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,7 milyar lira tahsil edildi.