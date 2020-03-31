Brüt dış borç stoku 436 milyar dolara ulaştı

31 Mart 2020

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 436,9 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"“Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 436,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 58 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 244,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 32,5 olmuştur."