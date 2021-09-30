Brüt Dış Borç Stoku 446,4 milyar dolar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 242,4 milyar dolar olarak gerçekleşti olup stokun milli gelire oranı yüzde 31,7 oldu.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 2.267,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 38,4 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise

1.128,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 19,1 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 15,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.