Brüt dış borç stoku 451.2 milyar dolar

Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 451,2 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 231,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 56,8 oldu. Net dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,5 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 842,4 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 3 trilyon 540,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 42,6 olarak hesaplandı.