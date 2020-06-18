Brüt döviz rezervi 127 milyon dolar azaldı

18 Haziran 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 842 milyon dolar azalarak 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Haziran haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 127 milyon dolar azalışla 55 milyar 483 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran haftasında 55 milyar 610 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 969 milyon dolar düşüşle 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 5797 milyon dolara yükseldi

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 842 milyon dolar artışla 92 milyar 220 milyon dolardan 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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12-06-2020 37.579 55.483 93.062 05-06-2020 36.610 55.610 92.220 29-05-2020 36.667 54.360 91.027 22-05-2020 36.812 55.595 92.407 15-05-2020 35.535 48.894 84.429

08-05-2020 34.684 51.149 85.833

30-04-2020 34.786 51.457 86.243