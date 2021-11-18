Brüt rezerv 128 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri 12 Kasım haftası itibariyle geriledi. TCMB verilerine göre net rezervler ilgili haftada 28,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta net rezervler 31,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Brüt rezervlere bakıldığında ise 12 Kasım haftasında yükseliş izlendi. Brüt rezervler 125,5 milyar dolardan 127,7 milyar dolara yükseldi. Brüt Döviz rezervlerinin 86,7 milyar doları döviz rezervlerinden 41 milyar doları da altın rezervlerinden oluştu.

Swaplar hariç net rezervler ise 12 Kasım'da eksi 35 milyar dolarla yatay seyretti.