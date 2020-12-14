BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “Bitcoin’in piyasa değeri 350 milyar dolar”

Bitcoin’in ve kriptoparaların finans ve gündelik hayatta önemli değişimlerin habercisi olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri: “2009’dan bu yana Bitcoin’in piyasa değeri 350 milyar dolar seviyesine geldi. Cüzdan ve aktif kullanıcı sayısının yanı sıra kurumsal yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların da ilgisini düşündüğümüzde bu teknolojinin hızla değerlendiğini görüyoruz. BtcTurk olarak şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsallık ilkelerimizle yeni nesil teknolojileri herkes için güvenle kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

7 kıtada 1,2 milyondan fazla kullanıcı

BtcTurk’ün 1 Temmuz 2013’te ilk Türk lirası işlemini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’nin ilk dünyanın da dördüncü Bitcoin alım satım platformu olduklarını vurgulayan Güneri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün globalde 1,2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcımız var. Türkiye’de de 1 milyonu aşkın kullanıcımızın yeni nesil teknolojiye erişimini sağlıyoruz. 140 kişiyi aşkın ekibimiz sayesinde hem kullanıcı sayısı hem de işlem hacminde ilerleme kaydettik; son 3 yılda 3 kat büyüdük.”

“Kurumlar ve kurumsal yatırımcılar için de bir fırsat”

Bitcoin’in ezberleri bozduğunu belirten Güneri, “Merkezi bir otoriteye güvenmeniz ve herhangi iki cüzdan arasında transfer yapmak için kimseden izin almanız gerekmiyor. Örneğin, Amerikan Merkez Bankası’nın bir Bitcoin cüzdanı içerisindeki milyarlarca doları ile içinde 10 liralık Bitcoin olan cüzdanın arasında Bitcoin’in altyapısındaki önem derecesi bakımından hiçbir fark yok. Bu yönüyle, dijitalleşme ürün ve hizmetlerin küresel özgürleşmesini sağladı” dedi.

Bitcoin’in değer saklama aracı olarak sadece bireyler için değil kurumlar ve kurumsal yatırımcılar için de bir fırsat olduğunu belirten Özgür Güneri, “Blokzincir, güven gerektiren her türlü yapıda merkezi yapıları ortadan kaldırarak bu güveni çok daha şeffaf bir şekilde sağlayabilmesi açısından lojistikten finansal teknolojilere, telekomünikasyondan perakende ve sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaya devam edilecek” diyerek sözlerini tamamladı.