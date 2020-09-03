Bu faiz artışı değil, öyle mi!
Alaattin AKTAŞ yazdı... Merkez Bankası’nın “Ben piyasayı bu faizle düzenleyeceğim, aslolan bu orandır” dediği politika faizi yüzde 8.25’te duruyor durmasına da, ortalama faiz beş buçuk ay aradan sonra yeniden çift haneye çıktı bile...
✔ Görünürde faiz artırmayan Merkez Bankası, 2018'in mayıs ayında "Benim politika faizim haftalık repo ihale faiz oranıdır" demişti. Kuralı koyan Merkez Bankası, şimdi de bozdu.
✔ Haftalık repo ihale faizi ile ortalama fonlama maliyeti arasındaki paralellik tümüyle bozuldu ve ortalama faiz beş buçuk aydan sonra yeniden çift haneye çıktı.
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