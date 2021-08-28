Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla 1.458,23 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.444,11 puanı, en yüksek 1.472,46 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,38 artışla 1.416,30 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 primle 1.189,23 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 0,25 azalışla 2.538,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,19 kayıpla 1.907,32 puana geriledi.

İşte haftanın kazandıranları

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,39 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 14,47 ile Net Holding, yüzde 10,05 ile Esenboğa Elektrik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,99 ile Erbosan, yüzde 5,28 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 4,63 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 618 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 511 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 984 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 485 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 480 milyon lirayla Enka İnşaat ve 59 milyar 847 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.