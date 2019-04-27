Bu hafta futbol kazandırdı

27 Nisan 2019

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,15'lik kayıpla 94.783 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 93.891 puanı, en yüksek ise 96.537 puanı gördü.

Aynı dönemde Mali Endeksi yüzde 2,55, Sanayi Endeksi yüzde 2,82 ve Hizmetler Endeksi yüzde 0,47 geriledi. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,05'lik sınırlı artış kaydetti.

Haftanın "en"leri

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,37 ile Galatasaray Sportif oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 23,65'lik artışla Beşiktaş Futbol, yüzde 21,06'lık yükselişle de İttifak Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,68 ile Arçelik oldu. Bu hisseyi yüzde 9,91'lik düşüşle Polisan Holding, yüzde 8,43'lük azalışla da Tofaş takip etti.

En yüksek işlem hacmi 2 milyar 820 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 328 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 1 milyar 128 milyon lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 360 milyon lirayla Koç Holding, 34 milyar 230 milyon lirayla Garanti BBVA ve 32 milyar 292 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Döviz fiyatı arttı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,10'luk artışla 246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,08'lik kazançla 1641 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,32'lik artışla 5,9430 liraya çıkarken, euronun satış fiyatı da yüzde 1,42'lik yükselişle 6,6330 lira oldu.

Geçen hafta 7,5470 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,60'lık primle 7,6680 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,69 değer kazanarak 5,8230 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA