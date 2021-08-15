Bu hafta gözler Fed'de olacak

Küresel piyasalarda Fed'in varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı konusu piyasaların odak noktası olmaya devam ediyor. Küresel pay piyasaları artan risk unsurlarına karşın özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son dönem makroekonomik verilerle birlikte para politikasının değişiminde aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle rekor kırmaya devam ederken, bu hafta gözler Fed'in toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında olacak.

Powell'ın ABD'de enflasyondaki yükselişi geçici olarak nitelemesi dikkatleri iş gücü piyasasına çevirmesine karşın, hafta içinde beklentilere yakın gerçekleşen ABD enflasyon verisi sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı. Bu hafta ise Fed'in temmuz toplantı tutanakları ve Powell'ın konuşması yatırımcıların gündemine yerleşirken, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

ABD’de bu hafta; pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı konut fiyat endeksi, perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Powell'ın konuşması, çarşamba inşaat izinleri ve konut başlangıçları ve Fed'in toplantı tutanakları, perşembe ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Avrupa piyasasında ajanda yoğun

Avrupa'da bölge ekonomilerinin toparlanmaya devam etmesi ve para politikasının destekleyici duruşunun uzun bir müddet bu konumda kalacağı beklentisi Avrupa borsalarını desteklemeye devam ediyor. Bu hafa; salı İngiltere'de işsizlik ve Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Avro Bölgesi ve İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cuma Almanya'da ÜFE verileri takip edilecek.

Asya'da COVID ve Çin'in regülasyon adımları izleniyor

Asya cephesinde, 16 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da büyüme, kapasite kullanımı ve sanayi üretimi ile Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya'da TÜFE verileri bulunuyor.

Yurtiçinde veri gündemi zayıf

Yurtiçinde ise veri ajandası geçen haftaya göre daha sakin. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, perşembe TCMB'nin PPK tutanakları takip edilecek. Hafta boyunca şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.