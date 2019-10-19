Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

19 Ekim 2019

Piyasalar ABD'nin Türkiye yaptırımları ve sonrasında ABD heyetinin Türkiye'ye gelerek Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi konusunda uzlaşılmasıyla oldukça hareketli karışık bir haftayı geride bıraktı. Küresel piyasalarda ise Brexit'te yaşanan gelişmeler; AB ile İngiltere'nin yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varması piyasaları etkileyen en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Borsa haftalık bazda 0,62 ekside

BIST 100 endeksi, en yüksek 98.730,64, en düşük 93.031,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,62 azalışla 98.415,34 puandan tamamladı.

Altın fiyatları geriledi



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,96 azalışla 277,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 değer kaybıyla 1.846,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya düştü.

Dolar ve euro geçtiğimiz haftaya göre düşüşte

Bu hafta ABD doları yüzde 1,25 değer kaybederek 5,7890 liraya, euro da yüzde 0,46 azalarak 6,4510 liraya geriledi.

Yatırım fonlarında son durum

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,06 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile para piyasası fonları oldu.