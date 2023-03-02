Bu yatırımlar paranızı enflasyona karşı koruyacak! İşte, en güvenli ve düşük riskli yatırım araçları

Yatırım, bir kaynağın gelir sağlamak amacıyla kullanılması anlamına geliyor ancak beraberinde yüksek riskleri de getirebiliyor. Enflasyonist ortamlarda ise riske rağmen yatırım yapmanız öneriliyor çünkü yerinde duran para değer kaybediyor. Peki, paranızı koruyabileceğiniz en düşük riskli yatırım araçları neler?

Altın

Altın, en az riskli yatırım araçlarından biri çünkü enflasyon oranı ne olursa olsun, dalgalanmaları takip eder. Altın risksiz bir yatırım aracı olsa da hemen kâr getirmeyecektir. Bu yüzden altın yatırımını uzun vadeli olarak düşünmek ve altını birkaç yıl elde tutmak gerekir.

Döviz

Döviz, kısaca yabancı ülkelerin para birimi olarak tanımlanabilir. Ülkenin enflasyon ortamından etkilenmediği için paranın değerini korumanın en güvenilir yollarından biri. Enflasyonun yüksek olduğu bir ülkenin parası değer kaybeder ve alım gücü düşerken döviz değer kaybetmez. Risksiz bir yatırım aracı olarak görülen dövizin yine uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerekir.

Katılım Hesapları

Katılım hesapları, kâr-zarar ortaklığına bağlı olarak açılan banka hesabıdır. Bu hesaplardaki paralar faizsiz bir şekilde gelir getirir ve 400.000 TL'ye kadar olan meblağlar devlet güvencesindedir. Katılım hesaplarındaki para, ticaret ve sanayi gibi alanlarda değerlendirilerek kâr sağlar.

Yatırım Fonu

Yatırım fonu, çeşitli yatırım araçlarından oluşan bir portföydür. Bir yatırım fonu ile aynı anda altın, tahvil, bono, hisse senedi veya repo gibi yatırım araçlarını değerlendirebilirsiniz. Yatırım fonları farklı yatırım araçlarını içerdiği için bir yatırım aracının riskini diğer yatırım araçlarıyla dengeler. Özel olarak oluşturulur ve yetkili kuruluşlar tarafından yönetilir.

Kira Sertifikaları

Bir ev satın alıp kiraya vermeden de kira geliri elde edebilirsiniz. Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilir ve elde edilen hak oranında gelirden pay almaya imkân verir. Üstelik nakde dönüştürülebilecek bir varlığa dayandığı için düşük riskli yatırım araçlarından biridir.