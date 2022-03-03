Bu yıl 15 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı olabilir

Şebnem TURHAN

Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, 2021’de bankaların 5.7 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı yaptığını bu yıl ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sağladığı takibe atma süresi avantajının ortadan kalkmasıyla 12-15 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı olmasını öngördüklerini dile getirdi. Ünlüdoğan, tahsili gecikmiş alacaklarda bireysellerin payının azaldığını ve ticari kurumsal alacaklarının arttığına dikkat çekerek bu tür alacakların yabancıların da yatırım yapmayı tercih ettiği alacaklar sınıfından yer aldığına vurgu yaptı.

Varlık yönetim şirketi Gelecek Varlık 2021 bilançosunu açıkladı. Gelecek Varlık, 2021 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 29,2 artırdığı tahsilatını 711.8 milyon TL'ye taşıdı. Sektörün bankalara 768 milyon TL yeni kaynak kazandırdığı yılda Gelecek Varlık'ın yatırım tutarı yüzde 32 pay ile 242 milyon TL'ye ulaştı. Bankaların yıl içinde satışa sunduğu 5.7 milyar TL tutarındaki anaparadan 1.4 milyar TL anapara devir aldıklarını belirten Ünlüdoğan “2021 yılında son çeyrek, finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacak satışlarının ivme kazandığı bir dönem oldu. Bankaların satış ihalelerinin yarıdan fazlası bu dönemde tamamlandı. 2021 yılı satışlarında ticari ve bireysel alacakların dengeli bir şekilde satışa konu olduğunu gördük. Pandeminin ekonomi üzerinde devam eden etkisine rağmen bireylerin ve şirketlerin Gelecek Varlık’a olan borç ödemelerinde bir gerileme yaşamıyoruz” dedi.

Bankacılık sektörünün alacak satışlarından yüzde 32 pay alan şirket, 2021’de 100 binden fazla yeni müşteri daha kazandı. Bugüne kadar 525 binden fazla müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturan şirketin, 2021 içinde borcunu çözümlediği müşteri sayısı 60 bine ulaştı. 2021 sonunda brüt kârı 239 milyon TL olan Gelecek Varlık net kârını yüzde 70 artırarak 173.9 milyon TL'ye taşıdı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 21,3 artışla 450.5 milyon TL’ye çıktı. Ünlüdoğan, “2021 yıl sonu itibarıyla bugüne kadar iş birliği yaptığımız banka sayısı 24'e, satın aldığımız portföy sayısı 166'ya ulaştı. Bu alımlardan tahsilatlar sonrası kalan anapara büyüklüğümüz ise 15.2 milyar TL bakiyeye erişti” dedi.

2022'ye yeni yatırımla başladı

Bankacılık sektöründe 160 milyar TL'yi geçen takipteki kredilerden ve 400 milyar TL’nin üzerindeki yakın izlemedeki kredilerden 2022 yılında 12-15 milyar TL seviyesinde satış beklediklerini ifade eden Ünlüdoğan şöyle konuştu: “Takipteki ve yakın izlemedeki kredi stoku içinde KOBİ ve Ticari segmentteki alacakların payı yüzde 85 seviyesinde fakat bankaların satışlarında bireysel ve KOBİ, ticari alacakları dengeli bir ağırlığa sahip. Bu yıl yapılacak satışların da yarıya yakının bireysel segmentten gelmesini bekliyoruz. Sorunlu kredilerin çözümlenmesi konusuna önem veren ve bu konuda öne çıkan kurumlarla iş birliklerimizi artırdık ve 2022’ye yeni yatırımlarla başladık. Bankaların yeni satış ihalelerine de yatırımcı olarak katılacağız.”