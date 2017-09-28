Bu yıl petrolün ortalama 50 dolar olması bekleniyor

28 Eylül 2017

Dallas Fed tarafından açıklanan petrol ve gaz yöneticilerinin yaptığı bir anket sonuçlarına göre, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol ortalama spot fiyatının bu yıl sonunda 50,20 dolar olması gerektiği belirtildi.

Tahmin bir önceki çeyrekteki ankete göre yüzde 3 daha fazla çıktı.

143 petrol ve doğal gaz yöneticisi arasında 13-21 Eylül arasında yapılan anket Teksas, New Mexico ve Louisiana'da petrol ve doğal gaz şirketleri arasında enerji faaliyetlerini ölçtü.

Ankete göre ABD ham petrol üretimi 2018'e kadar ortalama 9,9 milyon varil/güne düşecek.