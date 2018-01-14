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BUDO'nun İstanbul seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun saat 14:30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul seferleri iptal edildi.

BUDO'nun İstanbul seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10.45, 12.30 ve 14.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 ve 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle sabahki seferler de yapılamadı.

Kaynak: AA

BUDO

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