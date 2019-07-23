Bulgaristan ve Hırvatistan euro kuyruğunda
AB üyesi 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi, Bulgaristan ve Hırvatistan’ın da katılımıyla genişlemeyi planlıyor. Euro Bölgesi’ne katılma taleplerini resmen ileten Bulgaristan ve Hırvatistan’ın kriterlere uyumları değerlendiriliyor.
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