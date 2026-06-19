Bulls Girişim Birlik Mensucat'a ortak oldu

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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., BRMEN kodlu Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin yüzde 10,73 oranındaki payını tam 92.410.233,46 TL bedel karşılığında portföyüne kattı. Yönetim Kurulu, 19/06/2026 tarihinde özel gündemle toplanarak Kayseri merkezli şirkete iştirak edilmesini resmi olarak onayladı.

Hisse devir süreci

İşlem sonucunda her biri 0,01 TL itibari değerdeki toplam 9.576.190,00 adet halka kapalı hamiline yazılı pay el değiştirdi. Bulls yönetimi söz konusu BRMEN paylarını kurumun mevcut pay sahibi Yaşar Küçükçalık'tan doğrudan devraldı. Şirket yetkilileri, pay devri işlemlerinin yasal zeminde tamamlanması amacıyla hazırlanan sözleşmeleri karşılıklı olarak imzaladı.

Bulls Girişim Sermayesi, hisse alım süreci kapsamındaki resmi prosedürleri eksiksiz yürütmek üzere Genel Müdür Ersoy Çoban'ı tam yetkiyle görevlendirdi. Alınan yetkilendirme kararı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Sicil müdürlükleri nezdindeki bütün kurumsal başvuruları kapsıyor. Operasyon, BRMEN yönetim merkezinin bulunduğu Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Caddesi No:22 38060 adresindeki tesisin mülkiyet dağılımını yeniden şekillendirdi. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde 601 sicil numarası ile kayıtlı şirket yola yeni ortaklık yapısıyla devam edecek.

Şirketin KAP'ta yayınlanan açıklaması şöyle oldu:



"Şirketimiz Yönetim 19/06/2026 tarihinde toplanarak,

Şirketimiz tarafından Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Caddesi No:22 38060 adresinde mukim Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 601 ticaret numarası ile kayıtlı Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş'ne ("BRMEN") pay devri yoluyla Şirket tarafından iştirak edilerek yatırım yapılmasına,

Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi İşletmesi . A.Ş sermayesinin % 10,73 'üne tekabül eden her biri 0,01-TL itibari değerdeki 9.576.190.00 adet halka kapalı hamiline yazılı payın, 92.410.233.46 - TL tutarındaki devir bedeli karşılığında BRMEN'in mevcut pay sahibi Yaşar Küçükçalık'dan devralınmasına,

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde hazırlanan Pay Devir Sözleşmesi ile pay devri işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan diğer belgelerin imzalanmasına,

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek girişim sermayesi yatırımına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Sicil müdürlükler ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ersoy Çoban'ın yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."