Bulls Girişim'den İstanbul Portföy fonuna dev yatırım

Bulls Girişim (BULGS), İstanbul Portföy bünyesinde faaliyet gösteren Content Capital Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 48,1 milyon TL tutarında stratejik bir yatırım yapma kararı aldı. Şirket yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bu karar, kamuyu aydınlatma platformu esasları çerçevesinde paylaşıldı.

Yatırımın detayları ve fon payı alımı

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 18 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında portföyünü güçlendirecek yeni bir hamleye imza attı. Alınan karar doğrultusunda şirket; Dereboyu Cad. No:78 Kat:4 Ortaköy, Beşiktaş adresinde mukim İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen **Content Capital Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**’na yatırım yapacak. Yatırım kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan fon bilgilendirme dokümanlarındaki esaslar çerçevesinde katılma payı satın alınacak.

48,1 milyon TL nakit ödeme yapılacak

Yapılan resmi açıklamaya göre Bulls Girişim, ilgili fona katılma payı karşılığında toplam 48 milyon 146 bin 244 TL tutarında alım talimatı verdi. Söz konusu alım bedelinin tamamının İstanbul Portföy’e nakden ödenmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda iki kurum arasında Yatırımcı Sözleşmesi başta olmak üzere gerekli tüm yasal sözleşme, talimat, beyan ve formların imzalanması süreci başlatıldı.