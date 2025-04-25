Bulls Portföy 'BHA-TL Fon'u yatırımcısıyla buluşturdu: Yerli hisse odaklı yeni yatırım aracı devrede

Bulls Portföy, yatırımcılara yeni bir alternatif sunarak BHA – Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nu duyurdu. Yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklara yatırım yapan fon, Borsa İstanbul’da işlem gören yerli ortaklık paylarına odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor.

Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, fonun yatırım felsefesini şu sözlerle özetledi:

“BHA Fonumuzu, Türkiye sermaye piyasalarına güvenen, uzun vadeli ve hisse senedi ağırlıklı birikim yapmak isteyen yatırımcılar için tasarladık. Portföyün minimum yüzde 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylara dayalı yatırım enstrümanlarına yatırılıyor.”

Fonun yatırım stratejisi kapsamında, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları hariç olmak üzere yalnızca TL cinsinden varlıklar portföye dahil ediliyor. Yabancı para, altın ve kıymetli madenler ise fon kapsamının dışında tutuluyor.

BHA Fonu’nun yapısı ve avantajları

Bulls Portföy'ün aktif yönetimiyle yönlendirilecek olan BHA Fonu, yüksek risk profiline sahip (6/7) yatırımcılara yönelik tasarlandı. Fonun yatırım politikası ise, en az yüzde 80’inin Borsa İstanbul’daki yerli hisse senetlerine ve endeksleri izleyen BYF’lere yönlendirilmesini içeriyor.

Gürsoy, “Yatırımcılara sade, şeffaf ve sadece TL üzerinden işlem gören bir alternatif sunuyoruz. Stratejimiz, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline ortak olmayı ve yerli şirketlere güveni yansıtmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Yatırımcılara sunulan fırsatlar

BHA Fonu’nun yatırımcılara sunduğu avantajlar şu şekilde sıralandı:

* Sadece TL cinsi işlemler ve giriş imkanı

* Yerli şirketlere odaklı şeffaf yapı

* BİST 100 Getiri Endeksine dayalı büyüme potansiyeli

* Türev araçlarla esnek ve aktif portföy yönetimi

* Hisse senedi fonlarında yüzde 0 stopaj avantajı

* Tüm aracı kurum ve bankalardan erişim imkanı

Fonun karşılaştırma ölçütü ise yüzde 95 oranında BİST 100 Getiri Endeksi, yüzde 5 oranında BİST KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlendi.

Yeni nesil portföy çeşitlendirmesi

Bulls Portföy Direktörü Gürsoy, BHA Fonunun hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için “yeni nesil portföy çeşitlendirme aracı” olduğunu vurgularken, “Uzun vadede sermaye piyasalarına katılım sağlamak isteyen, TL varlıklara güvenen ve yatırım tercihini yerli şirket hisselerinden yana kullanan yatırımcılar için güçlü bir seçenek oluşturuyoruz” dedi.