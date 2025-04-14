Bulls Yatırım Direktörü Akyoldaş: Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başlıyor

Cenk Akyoldaş’a göre, yurt içinde enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve döviz kurundaki oynaklık, piyasalar açısından yön tayin edici olacak. Cenk Akyoldaş, bu dönemde yatırımcıların veri odaklı ve seçici bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurgulayarak, “Volatilitenin arttığı bu süreçte portföylerde temkinli bir duruşla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“TCMB’den sıkılaştırma sinyali gelebilir”

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin %29,98'e yükselmesini önemli bir sinyal olarak değerlendiren Akyoldaş, “Son haftalardaki kur atağı, hem enflasyon beklentilerini hem de TCMB’nin faiz politikasına dair varsayımları yeniden şekillendirdi. Merkez Bankası’nın bu haftaki PPk toplantısında politika faizinde bir değişiklik yapılmayacağını öngörerek, faiz koridoru genişletilebilir ve likidite sıkılaştırıcı ek adımlar olan alternatif araçlar gündeme gelebilir” dedi.

“BIST 100’de temkinli alım”

BIST 100 endeksinin haftaya yükselişle başlamasını olumlu bulan Akyoldaş, özellikle mali ve hizmetler endekslerindeki toparlanmanın dikkat çekici olduğunu belirtti. Teknoloji hisselerindeki düşüşe ise yüksek değerlemeler ve küresel faiz belirsizliklerinin neden olduğunu ifade etti.

“Kur ve döviz rezervlerine yakın takip”

TCMB’nin swap hariç net döviz pozisyonunun 14,4 milyar dolar seviyesine gerilemesinin kur oynaklığı açısından kritik olduğunu aktaran Akyoldaş, “Küresel piyasalarda dolar endeksinin hareketleri ve altın fiyatlarındaki oynaklık, TL üzerindeki baskıyı artırabilir. Dolar endeksindeki zayıflık, TL’nin dolar karşısında değer kaybını sınırlandırırken Merkez Bankası’nın döviz talebini sınırlamaya TL varlıkların daha cazip kılmaya yönelik atacağı adımlar yakından izlenecek. ” yorumunda bulundu.

Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş, küresel piyasalardaki gelişmeleri de değerlendirerek, “ Jeopolitik gelişmelerin etkisi ve majör merkez bankalarının faiz patikalarına ilişkin belirsizlik, yatırımcıların yön tayin etmesini zorlaştırıyor” yorumunu yaptı.

“Fed’in mesajları ve enflasyon verisi izlenecek”

Akyoldaş, Fed üyelerinin açıklamaları ile gümrük vergilerine yönelik görüşmelerden gelecek haber akışının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. “Mart ayında piyasa, yıl içinde üç faiz indirimi beklentisi taşırken, son dönemde gelen güçlü veriler bu beklentileri zayıflattı” diyen Akyoldaş, Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da piyasada oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti. “Fed’in eli kolu bağlı bekle gör yapmadan faiz ile ilgili adım gelmez. Olası risk faiz indirimine direnen Powell’ı görevden alma girişimleri olabilir” yorumunu yaptı.

“Trump’ın geçici tarife muafiyeti, teknoloji hisselerinde kısa vadeli rahatlama sağladı”

Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'den ithal edilen bazı akıllı telefonlar, çip üretim ekipmanları ve bilgisayarları tarifelerden geçici olarak muaf tutma kararını değerlendirdi. Akyoldaş, bu adımın teknoloji hisselerinde kısa vadeli bir rahatlama sağladığını belirtirken, “Trump’ın pazar günü yaptığı açıklamada, ithal yarı iletkenlere uygulanacak yeni tarife oranını önümüzdeki hafta duyuracağını belirtmesi ve bazı firmalara esneklik tanınabileceğini söylemesi, piyasada geçici bir iyimserlik yarattı. Ancak bu süreçte olası olumsuz haberler, Trump’ı yeniden gümrük vergilerini artırmaya itebilir. 90 günlük arada uzlaşı haberleri önemli olacak. Olası gelebilecek olumsuz haberler Trump’ın yeniden gümrük vergilerini artırmaya itebilir. ” ifadelerini kullandı.

"ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi baskı unsuru olabilir”

Tahvil piyasalarında yükselen faizlerin hisse senedi piyasalarında baskı yarattığını söyleyen Akyoldaş, “ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %4,5 seviyesini aşması teknoloji hisselerinde satışları tetikleyebilir. Ayrıca dolar endeksindeki güçlenme, gelişmekte olan ülkeler açısından da baskı oluşturabilir” dedi.

Altın ve petrol fiyatlarında yön arayışı

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güvenli liman arayışı süreceğini aktaran Akyoldaş, altın fiyatlarında 2.300 USD seviyesinin korunmasının önemli olduğunu, petrol tarafında ise arz endişeleri OPEC’in kota artırması ve Trump’ın “drill bayby drill’ ile birlikte yukarı yönlü riskleri sınırlandırdığını ifade etti. “Petrol, jeopolitik riskler tarafında tansiyon yükselmesi olmadığı sürece yukarı yönlü marjı sınırlı. Olası resesyon fiyatlaması piyasaların gündemine gelmesi halinde petrol fiyatlarını aşağı baskılanabileceğini” belitti.

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