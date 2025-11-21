Bulls Yatırım Genel Müdürü Murat Barışık: Faiz indirimi ve sürdürülebilir büyüme yatırımın ana teması olacak

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, şirketlerin yatırım için cazip hale gelmesinde en önemli kriterlerin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık olduğunu belirtti. Borçluluğun tek başına olumsuz bir gösterge olmadığını vurgulayan Barışık, “Önemli olan borcun yatırımlara gidip gitmediği ve net işletme sermayesini baskılayıp baskılamadığıdır” dedi.

"Kısa vadeli bakış, temettü odaklı yatırım kültürünün gelişmesini engelliyor"

Yerli ve yabancı yatırımcı davranışlarının vade algısı bakımından ciddi şekilde farklılaştığını söyleyen Barışık, Türkiye’de bireysel yatırımcının hisse senedini ortalama 30–40 gün tuttuğunu, yabancının ise 1 yıl ve üzeri vadeyle hareket ettiğini hatırlattı. Bu kısa vadeli bakışın, temettü odaklı yatırım kültürünün gelişmesini engellediğine dikkat çekti.

Enflasyon ve para politikasında aralık ayının kritik olduğuna değinen Barışık, 3 Aralık’ta açıklanacak enflasyon verisi ile 11 Aralık’taki PPK toplantısının piyasalar tarafından yakından izleneceğini söyledi. Enflasyonun beklentilerin altında gelmeye devam etmesi halinde Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini, düşen enflasyon ve gevşeyen para politikasının 2026 yatırım trendlerini belirleyeceğini ifade etti.

"Değerli metallerde güçlü rallinin sürüyor"

Barışık, 2026’nın ilk yarısında ekonomi yönetiminin adımlarının meyvelerinin toplanacağını, faizler indikçe fon ve mevduattan hisse senedine geçişin hızlanacağını öngördü. Değerli metallerde güçlü rallinin sürdüğünü belirten Barışık, altın ve gümüşün yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 getiri sağladığını, Bulls Portföy’ün altın fonuna yatırımcı ilgisinin rekor seviyelere çıktığını sözlerine ekledi.