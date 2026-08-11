Bulls Yatırım Kıraç Galvaniz’de hedef fiyat belirledi

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Bulls Yatırım, Kıraç Galvaniz’i araştırma kapsamına alırken yeni tesis yatırımlarının şirketin önümüzdeki dönemdeki büyüme görünümünü güçlendirebileceğini belirtti. Aracı kurum, TCKRC için dikkat çekici bir yükseliş potansiyeli hesapladı.

Bulls Yatırım, Kıraç Galvaniz (TCKRC) için araştırma kapsamına başladı. Aracı kurum, hisse için 282,50 TL hedef fiyat belirlerken mevcut seviyeye göre yüzde 84 yükseliş potansiyeli hesapladı.

Bulls Yatırım, Kıraç Galvaniz çin tavsiyesini “Endeks Üstü Getiri” olarak açıkladı. Raporda şirketin yeni üretim tesisleri, ihracat potansiyeli ve enerji ile savunma sanayisine yönelik büyüme planları öne çıkarıldı.

Yeni tesisler büyümenin ana unsuru

Raporda, 2025 yılında devreye alınan Bozüyük Üretim Tesisi ile Kıraç Galvaniz’in üretim kapasitesinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtildi.

Bulls Yatırım ayrıca inşaatı yüzde 75 seviyesinde tamamlanan Bursa Başköy Üretim Tesisi’nin 2027’nin ilk yarısında faaliyete geçmesini bekliyor. 500 milyon TL yatırım büyüklüğüne sahip tesiste enerji ve savunma sanayisine yönelik katma değerli üretim yapılması planlanıyor.

Kurum, şirketin NATO tedarikçi kayıt sürecini tamamlamasını ve MKE tedarikçi sistemi kapsamında ihalelere teklif verebilmesini de büyüme potansiyelini destekleyen unsurlar arasında gösterdi.

2026 için 8,1 milyar TL ciro beklentisi

Bulls Yatırım, Kıraç Galvaniz’in 2026 yılında yaklaşık 8,11 milyar TL gelir ve 2,84 milyar TL FAVÖK açıklamasını öngörüyor. FAVÖK marjının ise yaklaşık yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Aracı kurumun yüzde 100 indirgenmiş nakit akımı yöntemine dayanan değerlemesinde Kıraç Galvaniz için 48,1 milyar TL hedef piyasa değeri ve hisse başına 282,50 TL hedef fiyat hesaplandı.