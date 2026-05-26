Bulls Yatırım Türk Telekom hisselerinde hedef fiyat belirledi

Bulls Yatırım, 26 Mayıs 2026 tarihli şirket raporunda Türk Telekom (TTKOM) hisselerini "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesiyle takip listesine eklediğini duyurdu. Hazırlanan değerleme raporunda, 25 Mayıs 2026 tarihindeki 60,40 TL kapanış fiyatı referans alınarak yüzde 81 oranında bir yükseliş potansiyeli öngörüldü. Analiz çalışmasında, piyasa çarpanları ve nakit akış modelleri kullanılarak Türk Telekom'un operasyonel görünümüne ilişkin projeksiyonlara yer verildi.

Türk Telekom hisse hedef fiyatı

Türk Telekom hisse hedef fiyatı, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ile çarpan analizinin yüzde 50 oranında eşit ağırlıklandırılması sonucunda 109,20 TL olarak hesaplandı. Bulls Yatırım raporunda iki yöntemin ortalamasıyla elde edilen bu rakamın, güncel fiyat olan 60,40 TL'ye kıyasla yüksek bir getiri potansiyeline işaret ettiği belirtildi.

Raporda yer alan bilgilere göre çarpan analizi kapsamında Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK), Firma Değeri / Net Satışlar (FD/Net Satışlar) ve Fiyat / Kazanç (F/K) çarpanları eşit ağırlıkla dikkate alındı. Çeşitli uluslararası benzer şirketlerin incelendiği çalışmada, anormal çarpanlar dışlandıktan sonra 4,9x medyan FD/FAVÖK, 1,9x medyan FD/Satışlar ve 11,7x medyan F/K çarpanlarına ulaşıldığı aktarıldı. Sadece çarpan analizinin yüzde 87 yukarı potansiyel ile 113,20 TL seviyesini gösterdiği, İNA modelinde ise hedef fiyatın 105,27 TL olarak saptandığı raporda ifade edildi.

Fiber altyapı ve operasyonel marj büyümesi

Türk Telekom'un 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde, yıllık yüzde 56 artışla 10 milyar 457 milyon TL net kâr kaydettiği raporda hatırlatıldı. Gelir büyümesinin üzerinde gerçekleşen FAVÖK artışının ve marjlardaki iyileşmenin, verimlilik artışının kârlılığa yansıması olarak değerlendirildiği raporda ifade edildi. Sabit genişbant segmentindeki büyüme eğiliminin sürmesinin, fiber altyapı yatırımlarından elde edilen verimin bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Şirketin 2026 yılı hasılatının yüzde 33 artışla 322 milyar 908 milyon TL seviyesine, FAVÖK'ünün ise yüzde 34 artışla 132 milyar 392 milyon TL'ye çıkabileceği öngörüldü.

Net borç ve 5G lisans maliyetlerinin bilançoya etkisi

Şirketin yeni bir yatırım dönemine girdiğinin tespit edildiği raporda, sabit hat imtiyaz ödemeleri ile mobil 5G yatırımlarının önümüzdeki yıllarda ana sermaye çıkışı kalemleri olarak öne çıktığı ifade edildi. 5G lisansı ve imtiyaz yenileme ödemelerinin net borç / FAVÖK oranında bir önceki çeyreğe göre yükselişe neden olduğu raporda belirtildi. Ancak yönetimin uyguladığı aktif hedge stratejisi ve yükümlülüklerin uzun vadeye yayılmış olması sebebiyle finansal risklerin yönetilebilir seviyede kaldığı değerlendirmesi yapıldı.

Mali tablo analizinde, devreye alınan güneş enerji santralleri ve uzun vadeli yenilenebilir enerji hedeflerinin, ilerleyen dönemde enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı azaltabileceğine dikkat çekildi. Mobil segmentte faturalı abone kazanımının ve toplam portföy içerisindeki artan faturalı abone oranının gelir kalitesi açısından olumlu sinyaller verdiği raporda kaydedildi. Şirketin toplam gelirlerinin, beklenen enflasyonun yaklaşık yüzde 5 üzerinde ortalama bir büyüme kaydetmesinin beklendiği paylaşıldı.