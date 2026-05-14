Bulls Yatırım, YEO Teknoloji için hedef fiyat belirledi

Bulls Yatırım, 14 Mayıs 2026 tarihli raporunda YEO Teknoloji şirketini endeks üstü getiri tavsiyesiyle araştırma kapsamına dahil etti. Kurum, şirket hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 173,50 TL olarak belirledi. Bu rakam, hissenin 100,00 TL olan güncel kapanış fiyatına göre yüzde 73 oranında yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Değerleme modelinde yüzde 8 risksiz getiri oranı ve yüzde 5,5 hisse senedi risk primi varsayımları kullanıldı.

Bulls Yatırım analistleri, küresel enerji talebindeki ivmeyle şirketin finansal büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Yeni batarya fabrikasının tam kapasiteye ulaşmasıyla toplam gelirlerin 2026 yılında 557 milyon ABD dolarına, 2027 yılında ise 767 milyon ABD dolarına çıkması tahmin ediliyor. Şirketin faaliyet kar marjının uzun vadeli ortalamalara paralel şekilde yüzde 19 bandında istikrar kazanması bekleniyor.