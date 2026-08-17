Bulls Yatırım'dan ARD Grup Bilişim için hedef fiyat

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Bulls Yatırım’ın 17 Ağustos tarihli raporunda ARD Grup Bilişim Teknolojileri’nin büyüme görünümünde İntron birleşmesinin katkısı öne çıktı. Kurum, finansallardaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesini bekliyor.

Hedef fiyat yüzde 87 potansiyele işaret ediyor

Bulls Yatırım, Borsa İstanbul’da ARDYZ koduyla işlem gören şirketi 156 TL hedef fiyat ve “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamına dahil etti. Belirlenen hedef fiyat, raporun hazırlandığı dönemdeki son kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 87 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Raporda bu beklentinin temel dayanakları arasında İntron birleşmesinin güçlenen katkısı, finansal performanstaki reel iyileşme, büyüyen proje hacmi, yurt dışı gelirlerinin artırılması ve mevcut değerleme çarpanları gösterildi.

ARD Grup Bilişim’in 2026 yılının ilk yarısındaki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 423 artarak 869,1 milyon TL’ye ulaştı. Bulls Yatırım, operasyonel entegrasyon ilerledikçe İntron birleşmesinden kaynaklanan gelir ve maliyet sinerjilerinin daha görünür hale gelmesini bekliyor.

Yapay zekâ ve yurt dışı büyüme öne çıktı

Raporda şirketin 2026 yılında yurt dışı gelirlerinin toplam ciro içerisindeki payını artırma hedefi de önemli büyüme unsurlarından biri olarak gösterildi. Türk Cumhuriyetleri, MENA ve Asya bölgelerindeki kamu ihaleleri bu stratejinin temel odakları arasında yer alıyor.

İntron’un veri merkezi, yapay zekâ altyapısı ve donanım tarafındaki kabiliyetlerinin ARD Bilişim’in yazılım ve Ar-Ge gücüyle birleşmesinin özellikle kamu, savunma sanayii ve büyük ölçekli kurumsal projelerde şirketin kapasitesini artırabileceği değerlendirildi. Bulls Yatırım, yapay zekâyı ARDYZ açısından gelir yaratma potansiyeli yüksek stratejik büyüme alanlarından biri olarak görüyor.