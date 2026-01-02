Bulls Yatırım’dan kadınlara özel 100 bin TL’lik sanal portföy yarışması

Bulls Yatırım, kapsayıcı ve eşitlikçi bir finans ekosistemi oluşturma hedefi doğrultusunda kadın yatırımcılara özel bir projeyi hayata geçiriyor.

Bulls Yatırım-Sanal Portföy Yarışması, kadınların yatırım dünyasını risksiz bir ortamda deneyimlemelerini ve portföy yönetimi konusunda pratik kazanmalarını amaçlıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 2-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Bulls Yatırım’ın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Yarışma ise 2 Şubat-6 Mart 2026 tarihleri arasında Bulls Trader mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Matriks altyapısıyla yürütülecek yarışmada işlemler, Borsa İstanbul Pay Piyasası ile sınırlı olacak.

Mentörlük ve eğitim desteği

Beş hafta sürecek yarışma boyunca katılımcılara 100 bin TL’lik sanal portföy tanımlanacak. Ekonomist Saadet Büyük ve finansal analist Salih Oğuzhan Sever’in mentörlüğünde online finansal okuryazarlık eğitimleri, mentör buluşmaları ve soru-cevap oturumları düzenlenecek.

Yarışma sonunda toplam portföy büyüklüğü bakımından en yüksek getiriyi elde eden ilk üç katılımcı, aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

1'inci: iPhone 17 Pro Max 256 GB

2’nci: iPhone 17 256 GB

3’üncü: iPad Air 128 GB Wi-Fi (11 inç)

Ayrıca haftalık en yüksek yüzdesel getiriyi sağlayan katılımcılar, 10 bin TL değerinde Boyner hediye çeki kazanacak. Ödüller 9 Mart 2026’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Barışık: Finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

- Bulls Yatırım olarak amacımız, kadınların yatırım dünyasında hak ettikleri yeri alabilmelerine katkı sağlamak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz bu proje, sosyal sorumluluk anlayışımızın ve kapsayıcı finans vizyonumuzun somut bir yansımasıdır.

- Kadınların finansal karar alma süreçlerinde daha güçlü ve daha görünür olmalarını son derece önemsiyoruz. Yatırım dünyasında fırsat eşitliğinin ancak bilgiye erişimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yarışmayı, yalnızca bir rekabet ortamı değil; kadınların yatırım reflekslerini geliştirecek, onlara özgüven kazandıracak ve sürdürülebilir bir finansal bilinç oluşturacak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.