Bundesbank: Enflasyon ECB'nin beklediğinden daha yüksek olabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunda yaşanan yükselişin tamamen geçici faktörlerden kaynaklanmadığını, risklerin öngörülenden daha yüksek enflasyona doğru olduğunu söyledi.

Bundesbank Başkanlığı görevini üstlendiği törende konuşan Nagel, "Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam etmesi riski görüyorum" dedi.

Enflasyonun profilinin iyi huylu olmadığı uyarısında bulunan Nagel, enflasyon görünümünün çok belirsiz olduğunu da vurguladı.

Gelecek 8 yılda Bundesbank Başkanı olarak görev yapacak olan Nagel, "Almanya'da insanlaran Bundesbank'ın istikrar kütlürünün savunucusu olmasını bekleme hakları var ve size bunun böyle olmaya devam edeceğinin güvencesini verebilirim" diye konuştu.