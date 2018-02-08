Bundesbank: Euro Bölgesi ABD'den hızlı büyüdü

08 Şubat 2018

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi’nin geçen yıl ABD ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü belirterek, Euro Bölgesi’nin küresel büyümeyi yönlendirdiğini ifade etti.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi de olan Weidmann, "Mario Draghi'nin son zamanlarda belirttiği gibi, toparlanma olarak başlayan şey, artık tam teşekküllü bir genişleme. Sağlam ve geniş tabanlı büyüme, birçok ülke ve sektörün olumlu büyüme rakamlarına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Weidmann, Euro Bölgesi’nin geçen yıl ABD ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü belirterek, "Yıllarca süren zorluklardan sonra, Euro Bölgesi şimdi küresel büyümeyi yönlendiriyor. Göstergeler, yakın gelecekte büyümede herhangi bir azalma sinyali vermiyor" dedi.

Weidmann, birçok açıdan, Euro Bölgesi ekonomisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) net varlık alımlarını sona erdiği zamanki ABD ekonomisinden daha ileride olabileceğini savunarak Weidmann, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, enflasyon, ekonomik genişlemeye ayak uyduramadı. Çekirdek enflasyon ile ölçülen yerel fiyat baskısı, bugün Euro bölgesinde yüzde 1,2 seviyelerinde. Buna karşılık, Fed net varlık alımlarını durdurduğunda ABD'de çekirdek enflasyon yüzde 1,8 seviyesindeydi"

Jens Weidmann, şu anda azalan enflasyonist baskı göz önüne alındığında, Euro Bölgesi için genişlemeci bir para politikası duruşunun hala uygun olduğunu vurguladı.

Net alımlar sona erdikten sonra bile, para politikası duruşunun gevşek kalacağını aktaran Weidmann, "Bununla birlikte, olumlu ekonomik görünüm, ücret artışının ve dolayısıyla yerel fiyat baskılarının Yönetim Kurulu'nun fiyat istikrarı tanımına uygun şekilde kademeli olarak artacağı beklentisini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA