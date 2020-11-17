Burgan Bank, aktiflerini yüzde 28 artırdı

Butik bankacılık anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Burgan Bank, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü önceki yılsonuna kıyasla yüzde 28 artışla 27,5 milyar TL’ye çıkaran Burganbank, nakdi kredilerini yüzde 20 artışla 19 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 22 artışla 4,3 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 27 artış ile 14,5 milyar TL’ye yükseltti. Yılın geri kalanında pandemi ve küresel ekonomideki olası riskleri göz önünde bulundurarak ihtiyaten ilave karşılıklar da ayıran Burgan Bank, yılın üçüncü çeyreğini de karlı bir şekilde tamamladı. Bankanın öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları ise 4,3 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 21,1 ve solo bazda yüzde 24,3 olarak sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti.

“Çözüm odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin yanındayız”



Finansal performanslarını pandeminin etkilerine rağmen istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak her zaman güçlü sermayedarımız, teknolojimiz, ürünlerimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik ayrıcalıklı bir paket hazırladık. Yine bu süreçte ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı sertifikası alarak, iletişim merkezimizin uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgeledik” dedi.