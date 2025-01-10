Burgan Bank ON Dijital Bankacılık, müşterilerinden EFT ücreti almayacak

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık tarafından yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri bankalar arasında yapılan para transferlerinden alınan işlem ücretlerini artıran düzenlemeden etkilenmeyecek.

Bankalar, 7 Ocak itibarıyla para transferi işlemlerinde uygulanan EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapmıştı.

"53 milyon liranın üzerinde tasarruf elde ettiler"

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, banka müşterilerinin bugüne kadar para transferlerinde ücret ödemediğinden şöyle bahsetti:

"Sadece para transferlerinde müşterilerimize sağladığımız faydaya verilerle değinmek gerekirse, bugüne kadar ON'lular, para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 53 milyon liranın üzerinde tasarruf etti ve bu rakam katlanarak artmaya devam edecek."

Özcan ayrıca, havale, EFT ve FAST imkanını müşterilere sunmaya devam edeceklerini vurguladı.