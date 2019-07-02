Burgan Bank’ta üst düzey atama

02 Temmuz 2019

Burgan Bank ailesine katılan Ümit Sönmez, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmeye başladı.

Bankacılık kariyerine Finansbank’ta başlayan Ümit Sönmez, 1997 - 2002 yılları arasında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak çalıştı. Beş yıllık reel sektör tecrübesinin ardından QNB Finansbank’a tekrar geri dönen Sönmez, Mali Kontrol ve Planlama Bölümü’nde farklı yönetici sorumluluklarını üstlendi. 2007 – 2017 yılları arasında sırasıyla Bütçe ve Planlama Birim Yöneticisi, Bütçe ve Performans Yönetimi Bölüm Müdürü ve Bütçe, Performans ve Maliyet Yönetimi’nden sorumlu Direktör olarak görev aldı.

2017’nin Mart ayından itibaren Qatar National Bank’a (Q.P.S.C.) geçerek burada Grup Finansal Strateji ve Yönetim Raporlaması’ndan sorumlu yönetici olarak çalıştı. Doha/Katar’daki yurtdışı tecrübesinin ardından Sönmez, Ekim 2018’de Hemanal Finansman A.Ş.’de Finans ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda başladı ve Ocak 2019’da ise Genel Müdürlük pozisyonuna atandı.