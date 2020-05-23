Burgan Bank'tan ilk çeyrekte 12 milyon TL net kâr

23 Mayıs 2020

Burgan Bank 2020'nin ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede toplumsal dayanışmaya ve müşterilerine destek olduklarını belirtirken, ana hissedarının, çalışanlarının ve müşterilerinin duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sayede nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 22,3 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yıla kıyasla yüzde 13 artışla 24,3 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 18,6 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 8 artışla 3,7 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 12 artış ile 12,8 milyar TL’ye yükseltti.

Burgan Bank’ın, ilk üç aylık net kârı 12 milyon TL olurken, öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 18,1 ve solo bazda yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.

“Müşterilerimizin yanlarında yer aldık, destek olduk”

2020 yılının ilk çeyreğini değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu yıl, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi karşısında ülke olarak paylaştığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşıdık. Burgan Bank olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun sağlığını ön planda tutan tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirdik. Aynı zamanda salgının olumsuz etkilerinin ve yarattığı belirsizliklerin en az hasar ile yönetilmeye çalışıldığı bu dönemde, hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ile hizmetler ve çözümler sunduk. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; vadesi gelen ödemelerini öteleyerek, bu zor dönemde yanlarında yer aldık, destek olduk. Ayrıca toplumsal dayanışmaya da katkı sağlamak için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 milyon TL’lik kaynak temin ettik.” dedi.

“Teknolojik altyapımızı ihtiyaçlara göre güncelliyoruz”

Değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilerine sundukları kanalları sürekli geliştirdiklerini söyleyen Dinç, “Bu dönemde daha da önem kazanan dijital bankacılık alanındaki yenilikçi adımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Sektördeki teknolojik ilerlemeyi yakalamak ve bir adım öne çıkmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. COVID-19 sonrası yeniden şekillenecek olan müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızla cevap verebilmek için yaptığımız tüm geliştirmeleri tekrar gözden geçiriyor; daha hızlı, daha güvenilir ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan yenilikçi hizmet ve çözümler için çalışıyoruz. Öte yandan taktiksel yaklaşımımız ve yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle kurumsal, ticari ve özel bankacılık alanlarında da müşterilerimizle uzun süreli ve odaklı ilişkiler kurmaya her zaman özen gösteriyoruz.” diye konuştu.