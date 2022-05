Burgan Bank'tan ilk çeyrekte 203 milyon TL net kar

Takip Et

Burgan Bank, 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ait vergi öncesi kârını 260 milyon TL, net kârını ise 203 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “2022 yılında da güçlü mali yapımız, etkin risk yönetimi kabiliyetimizle önemli başarılara ve istikrarlı finansal sonuçlara imza atarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank, 2022 yılının ilk çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, 203 milyon TL net kâr açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 12,8 artırarak 47,4 milyar TL’ye yükselten Bankanın, 31 Mart 2022 itibarıyla konsolide net nakdi kredileri ile finansal kiralama alacakları toplamı, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 12,9 büyüyerek 31,3 milyar TL oldu. 31 Mart 2022’de Burgan Bank’ın öz kaynakları 2,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil öz kaynakları 6,5 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank’ın sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 20,8; solo bazda yüzde 22,7 olarak gerçekleşerek sektör ortalamasının üzerinde seyrini sürdürdü.

“ON ile kendinin bankacısı olmak isteyen müşterilerimize yeni deneyim yaşatıyoruz”

2021 yılının en önemli atılımlarından biri olarak dijitalleşme yatırımlarına işaret eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ekim ayında Türkiye’yi ve mevcut Burgan Dijital kullanıcılarını müşterilerimizi yeni dijital bankacılık markamız ‘Dokuzla yetinmeyenlerin Bankası ON’ ile tanıştırdık. Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda odaklanan yaklaşımımız ile ON markasının her daim kazançlı, dinamik ve çözüm odaklı yapısını oluşturdu” diye konuştu. Dinç, “Kullanıcılarımızın, mobil bankacılık deneyimlerini daha keyifli bir hale getiren, ‘ON’un Kazandıran Dünyası’nı hayata geçirdik. Birikimlerinin kontrolünü elinde tutmayı tercih eden ve kendinin bankacısı olmak isteyen kullanıcılar için yarattığımız yeni dijital bankacılık markamız ON ile 2021’de dijital mevduat bazımızı yüzde 69 artırdık. Perakendeden otomotive kadar farklı sektörlerle hayata geçirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde, vaat ettiğimiz kazançlı ve kolay bankacılığı sunmayı başardık. Önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz yeni servis ve modelleriyle de ses getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kurumsal ve ticari kredilerde büyümemiz sürüyor”

Burgan Bank’ın kurumsal ve ticari kredi büyümesinin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini ifade eden Dinç, şunları söyledi: “2021 sonuna göre TL nakit kredilerde yüzde 30, TL gayrinakdi kredilerde yüzde 37 büyüme sağladık. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında TL nakit kredilerdeki büyümemiz yüzde 133, TL gayrinakdi kredilerde yüzde 114 oldu. 2021’de USD bazında yüzde 30 büyüme sağladığımız dış ticaret hacminde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre USD bazında yüzde 38 büyüdük. Nakit yönetimi tarafında da geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde; ödeme çeklerinde yüzde 35, tahsil ve teminat çeklerinde yüzde 73, SGK tahsilatlarında yüzde 674, kurum tahsilatlarında ise yüzde 238 artış gerçekleştirdik.”

“Birikim Yönetimi müşterilerimizin varlıkları artıyor”

Orta – üst segment müşterilere hizmet veren Birikim Yönetimi’nde, müşteri sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını belirten Dinç, şu bilgileri verdi: “Yatırım ürünleriyle derinleştiğimiz Birikim Yönetimi müşterilerimizin varlıkları her çeyrek büyümeye devam ediyor. Müşterilerimizin toplam varlık büyüklüğü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 79, yıl sonuna göre ise yüzde 18 büyürken, yatırım ürünlerinin büyüklüğü sırayla yüzde 187 ve yüzde 19 artış gösterdi. Bu dönemde döviz birikime sahip müşterilerimize TL’de cazip getiri sunarken kur koruması sağlayan ‘Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı Hesap’ ürünümüzü şube ve dijital kanallarımızda hizmete sunarken, sigortada Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile hayat branşında ve BES’te yeni bir iş birliğine imza attık.”

“İştiraklerdeki büyüme ivmesi devam ediyor”

Burgan Bank’ın iştirakleri arasında yer alan Burgan Yatırım ve Burgan Leasing’in ilk çeyrek finansal sonuçlarını da değerlendiren Dinç, yukarı doğru ivmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

“2022’nin ilk çeyreğinde Burgan Leasing, makine ekipman bazlı işlemlere yoğunlaşırken, GES ve tekne finansmanı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda büyümesini sürdürdü. 2021 yılının ilk çeyreğini 4 milyar TL aktif büyüme ile kapatan Burgan Leasing, 2022 yılı ilk çeyreğinde ise önceki yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü yüzde 40 arttırarak yaklaşık 5,6 milyar TL’ya ulaştırdı. Odaklandığı yeni alanlarda 100’ün üzerinde yeni müşteri kazandı. Filo kiralamada 3 bin 500 araç ile hizmet verirken, filomuza dahil ettiğimiz yüzde 100 elektrikli araçlarla çevreci çözümler üreten iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Burgan Yatırım ise geçen yılın aynı dönemine göre kredi ve komisyon gelirlerini yüzde 55 artırırken, nezdindeki müşteri varlıkları yüzde 179 büyüme gösterdi. Geçen yıldan bu yana 14 halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer alan Burgan Yatırım, araştırma ekiplerimizin sunduğu model portföy önerileri ile Borsa İstanbul’un üzerinde performans gösterdi. Burgan Yatırım’a yapmaya devam ettiğimiz teknolojik yatırımlar ile dijital kanallarımızdan hizmet alan müşterilerimize de Özel Bankacılık müşterisi konforunu yaşatmayı hedefliyoruz.”