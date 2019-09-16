BusinessEurope'dan anlaşmasız Brexit uyarısı

16 Eylül 2019

Brüksel merkezli Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu BusinessEurope, İngiltere'nin AB'den ayrılması Brexit sürecine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının "felaket" anlamına geleceğine dikkat çekilerek, bu duruma kesinlikle engel olunması gerektiği belirtildi.

İngiltere'nin AB'den düzensiz biçimde ve anlaşma sağlanmadan ayrılmasının bütün tarafları zarara uğratacağının altı çizilen açıklamada, özellikle özel sektör ve vatandaşların ciddi biçimde etkilenecekleri kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu olumsuz sonuçların sadece ayrılık tarihi ile sınırlı kalmayacağına işaret edilerek, bu durumun karşılıklı ilişkilerin geleceğini de tehlikeye sokabileceği ifade edildi.

İngiltere'nin anlaşma yapmadan ayrılmasının belirsizlikleri artıracağı, ürünlerin fiyatlarını yükselteceği ve seyahatleri zorlaştıracağı anımsatılan açıklamada, bir anlaşma sağlanmasının "zorunluluk" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB ve İngiltere taraflarına anlaşmasız ayrılık seçeneğini önlemeye yönelik yapıcı diyalog çağrısında bulunuldu.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

Kaynak: AA