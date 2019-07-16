Bütçe 78.6 milyar TL açık verdi

16 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ve yılın ilk altı aylık dönemindeki bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, 2018 Haziran ayında 25.6 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Haziran ayında 12.1 milyar TL açık verdi.

2018 yılı haziran ayında 23.2 milyar TL faiz dışı açık verilmişken, 2019 yılı haziran ayında 7.7 milyar TL faiz dışı açık verdi.

Haziranda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 artarak 55.5 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 12.5 azalarak 67.5 milyar TL oldu.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78.6 milyar TL açık verdi.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.3 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.8 milyar TL faiz dışı açık verildi.

Kaynak: Reuters