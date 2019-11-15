Bütçe, ekimde 14,9 milyar lira açık verdi

15 Kasım 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ekim ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"2018 yılı Ekim ayında 5,4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ekim ayında 14,9 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Ekim ayında 1,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ekim ayında 8,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 65,4 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 80,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak 54,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16 oranında artarak 73,5 milyar TL olmuştur.

Ocak-Ekim dönemi

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100,7 milyar TL açık vermiştir.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı OcakEkim döneminde 12,4 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 oranında artarak 719,2 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,2 oranında artarak 819,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında artarak 539,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,6 oranında artarak 731,6 milyar TL olmuştur."