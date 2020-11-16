Bütçe ekimde 4,9 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık verirken, 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık verildi.



Hazine Ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.



2020 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 967,7 milyar TL, bütçe gelirleri 822,2 milyar TL ve bütçe açığı 145,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri

848,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 25,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 967 milyar 671 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 119 milyar 581 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 848 milyar 90 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak-Ekim döneminde 967 milyar 671 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 819 milyar 905 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak-Ekim dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artmıştır.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 85,3 iken 2020 yılında yüzde 88,3 olmuştur.



Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında artarak 848 milyar 90 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 86,7 iken 2020 yılında yüzde 88,7 olmuştur.



Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 822 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 655 milyar 345 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 144 milyar 299 milyon TL olmuştur.



2019 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 719 milyar 190 milyon TL iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 14,3 oranında artarak 822 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak-Ekim dönemi gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 81,7 iken 2020 yılında yüzde 86 olmuştur. 2020 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 oranında artarak 655 milyar 345 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 71,4 iken 2020 yılında yüzde 83,5 olmuştur."