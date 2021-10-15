Bütçe, eylülde 23,6 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL vebütçe açığı 23,6 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Giderler yüzde 30, gelirler yüzde 49 arttı

Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarken giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,9 iken 2021 yılında yüzde 10,5 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında artarken faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 10,9 seviyesine yükseldi. Bu oran 2020 eylül döneminde yüzde 9,7 idi.

2020 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 78 milyar 916 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 49,4 oranında artarak 117 milyar 921 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 8,2 iken 2021 yılında yüzde 10,7oldu.

Eylülde 96 milyar lira vergi toplandı

2021 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artarak 95 milyar 619 milyon TL'ye ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,7 iken 2021 yılında yüzde 10,4 olarak açıklandı.

9 aylık bütçe açığı 60 milyar lirayı geçti

Böylece Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri 990,6 milyar TL ve bütçe açığı 61,1 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 909,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 81,2 milyar TL olarak gerçekleşti.