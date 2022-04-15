Bütçe, mart ayında 69 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı bütçe dengesi verilerini açıkladı. 2022 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL ve bütçe açığı 68 milyar 972 milyon TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar 34 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 224 milyar 939 milyon TL olurken faiz harcamaları 26 milyar 938 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 198 milyar 1 milyon TL oldu.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Mart ayında 224 milyar 939 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 111 milyar 164 milyon TL harcama yapıldı.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken 2022 yılında yüzde 12,8 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,3 oranında artarak 198 milyar 1 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken 2022 yılında yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 155 milyar 967 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 127 milyar 410 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 23 milyar 967 milyon TL olarak açıklandı.

2021 yılı Mart ayında bütçe gelirleri 134 milyar 927 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 155 milyar 967 milyon TL olarak açıklandı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mart ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 12,3 iken 2022 yılında yüzde 10,6 oldu.

2022 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında artarak 127 milyar 410 milyon TL şeklinde duyuruldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,4 iken 2022 yılında yüzde 10,1 oldu.