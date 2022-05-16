Bütçe, Nisan’da 50,2 milyar TL açık verdi

Bütçede, Mart ayındaki 68 milyar 972 milyon TL’lik açığın ardından, Nisan ayında da 50 milyar 167 milyon TLaçık oluştu. Ocak ve şubat aylarında bütçe fazla vermiş ve böylece ilk çeyrek, 30.8 milyar TL fazlayla kapatılmıştı. Ancak Mart ve Nisan aylarındaki açıkla, dönemsel olarak Ocak-Nisan bütçe açığa dönüştü ve 19 milyar 358 milyon TL açık oluştu. Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL, giderler ise 214 milyar 281 milyon TL oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 863 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık vermiştir.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 73 milyar 374 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 103 milyar 974 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 oranında artarak 785 milyar 996 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 oranında artarak 682 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 591 milyar 438 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 155 milyar 352 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 437 milyar 906 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 75,1 oranında artarak 766 milyar 638 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 oranında artarak 591 milyar 438 milyon TL olmuştur. "