Büyüme rakamları sonrası dolar ve euro düşüşte

Günün en önemli verisi olan Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme oranı belli oldu. Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme performansı kaydettiğinin açıklanmasının ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değerlendi. Haftanın ilk gününde, döviz kurları geçtiğimiz haftanın piyasa kapanış seviyelerinden başlangıç yapmıştı. Büyüme verisinin ardından dolar/TL 7,82'ye euro/TL ise 9,36'ya çekildi.

Küresel piyasalar negatif, altın ve petrol düşüşte

Aşı kaynaklı iyileşme beklentisi ve Merkez Bankalarının piyasaya daha fazla para sürecek olması ihtimaline rağmen salgına yönelik endişeler daha ağır basınca küresel piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde yüzde 1'leri aşan kayıplar yaşanıyor.

Altın ve petrol de kasım ayına düşüşle veda etmeye hazırlanıyor. Brent petrolün varili yüzde 1 civarı düşüşle 47,70 dolardan; spot altının onsu ise 1.770 dolar düzeyinden değerleniyor.