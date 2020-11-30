Büyüme verisi sonrası dolar ve euroda düşüş etkili

Bu haftanın en önemli verisi olan Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme oranı belli oldu. Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme performansı kaydettiğinin açıklanmasının ardından Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değerlendi. Haftanın ilk gününde, döviz kurları geçen haftanın piyasa kapanış seviyelerinden başlangıç yapmıştı. Büyüme verisinin ardından dolar/TL 7,78 ve euro/TL 9,32 seviyelerine kadar çekildi.

Saat 12:25 itibariyle dolar/TL 7,7860 ve euro/TL 9,3230 seviyesinde yer aldı.