"Büyümeden pay almanın en kolay yolu Borsa İstanbul"

19 Kasım 2019

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, vadeli işlemlerin saatlerini uzatmak ve öğlen tatilini kaldırmak gibi projelerin finans merkezi olma yolunda atılan adımlar olduğunu belirterek, birçok kurumla birlikte finansal piyasalardaki eksikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.



Borsanın anlamını en iyi yansıtan piyasanın hisse senedi piyasası olduğunu aktaran Gönen, "Buradaki yatırımcı sayısını daha çok artırmamız lazım. İnsanların sermaye piyasasını daha iyi anlaması için en kolayı, en basiti ve en zevklisi hisse senedi piyasası." şeklinde konuştu.



Gönen, hisse senedi piyasasının çok iyi ve dünyada çok kullanılan bir tasarruf ürünü olduğunu dile getirerek, "Vatandaş için Türkiye'nin ve şirketlerin büyümesinden pay almanın en kolay yolu bizden hisse senedi almak. Hisse senedi aldığınızda o şirkete ortak oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Gönen, az bir efor ve küçük paralarla hisse senedine yatırım yapılabileceğinin altını çizerek, "Vatandaşa sermaye piyasasını sevdirecek ve faydalandıracaksak en basit yolu hisse senedi." yorumunu yaptı.

"MKK, sermaye piyasalarının önemli bir aktörü"

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, MKK olarak Türkiye’nin merkezi saklama kuruluşu olduklarını belirtti.

MKK üzerinde, kayden saklanan menkul kıymet değerinin 1,48 trilyon lira olduğunu, 27 milyon yatırımcının bakiyelerinde bunun saklandığını ifade eden Arıkan, “Tabii hepsi bakiyeli yatırımcı, bakiyeli hesap değil. Bunların saklanması, analiz edilmesi önemli.” diye konuştu.

Arıkan, MKK’nın sermaye piyasalarının önemli bir aktörü olarak, merkezi saklama, veri depolama, kamuyu aydınlatma faaliyetlerini güvenilir, etkin, şeffaf bir şekilde yürütmeyi, veri ve teknoloji ürünlerini ulusal ve uluslararası piyasalara sunmayı misyon edindiğini söyledi.

Kitle fonlamasına da değinen Arıkan, “2-3 yıldır konuşuluyordu, nihayetinde ekim ayında tebliğ yayımlandı. Bunun projesini geliştirmek üzere çalışıyoruz. MKK bu konuda da saklamacı kuruluş olarak yetkilendirildi.” dedi.