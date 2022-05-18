Büyümeye dair endişeler bakır ve çelik fiyatlarını düşürdü

Çin'de demir cevheri ve çelik vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'de ekonomik büyüme beklentilerini gölgeleyen Covid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan riskler konusunda temkinli davranmaları nedeniyle iki günlük bir rallinin ardından bugün düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, dün 849 yuan ile 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün sabah işlemlerini %2,9 düşüşle 811 yuan/ton (120,15 dolar) ile sonlandırdı.

Singapur Borsası'nda Haziran kontratı TASİ 06.58'de %1,4 düşerek 126,30 dolar/tondan işlem gördü.

Bazı analistler, Shanghai'de kısıtlamaların hafifletilmesini destekleyen iyileşen duruma rağmen, Çin'in Covid-19 zorlukları için görünürde bir son olmadığını ileri sürüyor.

Shanghai'de inşaat demiri %2, sıcak haddelenmiş rulo %1,3 düştü.

Dalian'da koklaşabilir kömür %3,4, kok kömürü %2,9 geriledi.

Bakır fiyatları da düşüşte

Bakır fiyatları, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından ABD'de büyük faiz artışlarına yönelik tahminlerin ve Çin'den gelen son zamanlardaki zayıf ekonomik okumaların küresel ekonomik büyüme endişelerine yeniden odaklanmasıyla bugünkü işlemlerde geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, dün bir haftanın en yüksek seviyesi olan 9.434 dolara çıktıktan sonra bugün TSİ 08.00'da %0,6 düşüşle 9.306 dolar/tona geriledi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır, öğle arasında %0,1 düşüşle 71.600 yuan/ton (10.606,31 dolar) seviyesine geriledi.

Analistler, Çin'in ekonomik verilerinin Shanghai'deki zorunlu karantina nedeniyle aşağı yönlü geldiği için bir miktar satış baskısı olduğunu belirterek, Fed başkanının faiz artırımlarına devam edeceği açıklamasının ardından dolar toparlanmasına dikkat çekti.

LME'de alüminyum %0,6, çinko %0,7, kurşun %0,8 ve kalay %1,9 düştü.