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C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.