Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT, 10’uncu kez yılın bankası seçildi

06 Aralık 2019

Çalık Grubunun Arnavutluk’ta faaliyet gösteren bankası Banka Kombetare Tregtare (BKT-Milli Ticaret Bankası), İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden Financial Times tarafından yayınlanan The Banker dergisinin verdiği ‘Arnavutluk’ta Yılın Bankası’ ödülünü yeniden kazandı. BKT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta, “Bu ödülü The Banker’dan 10’uncu defa alıyoruz. Aldığımız ödül, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizin bir göstergesi. Şirketimizin başarısına doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

BKT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Seyhan Pencablıgil ise, “Bu ödül, BKT çalışanlarının gösterdiği çaba ve motivasyonun ayrıca bize duyulan güvenin bir işaretidir. Onların katkısı olmadan bizim burada olmamız ve bu ödülü alıyor olmamız mümkün olamazdı. BKT, dijitalleşme ve finansal hizmetlere erişimin artırılması yolunda güçlü adımlar atmaya ve alternatif kanalların kullanımı anlamında rol model olmaya devam edecektir. Bu ödülü raflarımıza koymak bizi elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda motive edecektir” dedi.

The Banker tarafından verilen Arnavutluk’ta Yılın Bankası ödülü ile birlikte BKT’nin bu alanda aldığı ödül sayısı dörde yükseldi. BKT, bu yıl Global Finance, Euromoney ve EMEA Finance tarafından verilen Arnavutluk’un en iyi bankası ödüllerinin de sahibi oldu.